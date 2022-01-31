Генетика та онкологія: лікар розповів, які дослідження генів допомагають продовжити життя пацієнтам

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 73441 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 135206 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 134797 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 161837 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 166215 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 133695 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 145784 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 170373 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 181451 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 216374 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
95 %
748 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 363999 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 107538 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 85053 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 113033 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 48453 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 363998 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 264046 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 330975 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 446736 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 695234 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 48453 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 113033 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 111132 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 147550 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 171704 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Генетика та онкологія: лікар розповів, які дослідження генів допомагають продовжити життя пацієнтам

Генетика та онкологія: лікар розповів, які дослідження генів допомагають продовжити життя пацієнтам

Київ • УНН

 • 22191 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Завдяки генетичним дослідженням у галузі онкології, лікарі мають можливість скласти більш відповідну тактику лікування. Про це журналістам УНН розповів клінічний онколог Лікарні ізраїльської онкології LISOD Юлія Бутусова.

За її словами, попри те, що в медицині застосовуються світові схеми лікування, вони, залежно від мутації генів, постійно набувають нових і нових особливостей для кожного пацієнта. І саме це дає шанси на суттєве продовження життя та на покращення його якості.

Цитата:

“Генетичні дослідження в онкології можуть проводитися з кількох причин, проте це дає можливість краще вибрати тактику лікування. Наприклад, у разі наявності мутацій BRCA1/2 — можна рекомендувати виконання двосторонньої профілактичної мастектомії та двосторонньої оваріектомії. Деякі пухлини легенів можуть бути викликані набутими мутаціями, за наявності яких можлива таргетна терапія — одна з найефективніших на сьогодні. Особливе місце займає NGS — секвенування пухлинного геному наступного покоління — яке можна виконувати при будь-якій злоякісній пухлині. Це дослідження дозволяє оцінити наявність великої кількості потенційних генетичних мутацій, хоча для більшості їх поки що немає лікування”, — пояснила клінічний онколог.

За словами лікаря, дослідження наявності чи відсутності мутації тих чи інших генів у пацієнтів із раком товстого кишечника, меланомою, раком молочної залози, раком яєчників дозволяють вже в момент постановки діагнозу додавати до лікування таргетні препарати, про які згадувалося вище.

Таргетна терапія

Одним із важливих “інструментів”, який використовують лікарі для лікування онкологічних пацієнтів, є таргетна терапія — це лікування раку за допомогою лікарських препаратів, які відрізняються від традиційної хімієтерапії тим, що хіміє- впливає на всі клітини організму, а таргетна — “б’є” в конкретну мету.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Здоров'я
Bitcoin
$86,729.90
Золото
$3,165.59
Tesla
$278.59
Brent
$74.64
S&P 500
$5,645.19
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,900.53