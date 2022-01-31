Генетика та онкологія: лікар розповів, які дослідження генів допомагають продовжити життя пацієнтам
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Завдяки генетичним дослідженням у галузі онкології, лікарі мають можливість скласти більш відповідну тактику лікування. Про це журналістам УНН розповів клінічний онколог Лікарні ізраїльської онкології LISOD Юлія Бутусова.
За її словами, попри те, що в медицині застосовуються світові схеми лікування, вони, залежно від мутації генів, постійно набувають нових і нових особливостей для кожного пацієнта. І саме це дає шанси на суттєве продовження життя та на покращення його якості.
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“Генетичні дослідження в онкології можуть проводитися з кількох причин, проте це дає можливість краще вибрати тактику лікування. Наприклад, у разі наявності мутацій BRCA1/2 — можна рекомендувати виконання двосторонньої профілактичної мастектомії та двосторонньої оваріектомії. Деякі пухлини легенів можуть бути викликані набутими мутаціями, за наявності яких можлива таргетна терапія — одна з найефективніших на сьогодні. Особливе місце займає NGS — секвенування пухлинного геному наступного покоління — яке можна виконувати при будь-якій злоякісній пухлині. Це дослідження дозволяє оцінити наявність великої кількості потенційних генетичних мутацій, хоча для більшості їх поки що немає лікування”, — пояснила клінічний онколог.
За словами лікаря, дослідження наявності чи відсутності мутації тих чи інших генів у пацієнтів із раком товстого кишечника, меланомою, раком молочної залози, раком яєчників дозволяють вже в момент постановки діагнозу додавати до лікування таргетні препарати, про які згадувалося вище.
Таргетна терапія
Одним із важливих “інструментів”, який використовують лікарі для лікування онкологічних пацієнтів, є таргетна терапія — це лікування раку за допомогою лікарських препаратів, які відрізняються від традиційної хімієтерапії тим, що хіміє- впливає на всі клітини організму, а таргетна — “б’є” в конкретну мету.