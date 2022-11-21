"Генераторы света" – совместный проект WOG и Минздрава по обеспечению больниц генераторами

Детали

"Генераторы света" – комплексный проект, в рамках которого планируется реализовать ряд инициатив, направленных на обеспечение ряда больниц по всей Украине бесперебойным энергопитанием.

В рамках проекта WOG берет на себя энергоаудит, закупку, логистику и установку генераторов "под ключ" и, конечно, финансирование будет происходить за средства компании. Список приоритетных больниц для обеспечения генераторами будет определять Минздрав.

"В эти непростые времена медики всей страны находятся на передовой спасения жизни. Они прилагают максимум усилий, чтобы оказать медицинскую помощь каждому, кто в ней нуждается. Они – смелые воины медицинского фронта, которые помогают, лечат и спасают при любых условиях. Благодаря проекту "Генераторы света" наши больницы получат дополнительное бесперебойное энергопитание, которое является сверхактуальным накануне тяжелой зимы", – отметил Виктор Ляшко, министр здравоохранения.

"С первых дней войны WOG поддерживает и инициирует собственные проекты, которые спасают жизни. Часто это не громкие инициативы, а системная работа по обеспечению волонтеров горючим, больниц – лекарствами, необходимыми для спасения раненых, оборудованием для операционных, а еще много других шагов, которые компания делает на регулярной основе. Обеспечение больниц дополнительными генераторами в рамках проекта "Генераторы света" – это органическое продолжение направления, которое WOG развивает восьмой месяц подряд. Мы благодарны Министерству здравоохранения Украины за возможность приобщиться к важному делу, за поддержку и координацию инициативы", – подчеркнул директор по маркетингу сети АЗК WOG Геннадий Карлинский.

В частности, компания WOG закупила первый дизельный генератор IDEA IDJ75D, который установила в Криворожской городской больнице №3. Его общая мощность 75 кВа позволяет обеспечить работу всего четырехэтажного здания стационарного отделения больницы: приемный покой, терапевтическое, неврологическое, эндокринологическое отделение, хирургию и операционный блок.