"Генератори світла" – спільний проєкт WOG та МОЗ із забезпечення лікарень генераторами

ukru
Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 26487 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 57982 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 96821 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 126445 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 175169 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 196148 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 386370 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 228641 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 195517 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 355945 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.8 м/с
95 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Солдати просять не гроші, а зброю": духовний радник Трампа відвідав Бучу

31 березня, 22:41 • 55479 перегляди

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

23:57 • 54337 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

00:25 • 55343 перегляди

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

03:26 • 39865 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

03:40 • 52764 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

05:30 • 26363 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 386322 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 355907 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 569700 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 698030 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 85966 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 122463 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 206989 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 232385 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 225157 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

"Генератори світла" – спільний проєкт WOG та МОЗ із забезпечення лікарень генераторами

"Генератори світла" – спільний проєкт WOG та МОЗ із забезпечення лікарень генераторами

Київ • УНН

 • 1094801 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Міністерство охорони здоров’я України спільно з мережею АЗК WOG запустили проєкт "Генератори світла". Його мета – забезпечення лікарень додатковими генераторами, щоб українські медики, навіть в умовах віялових чи аварійних відключень електроенергії могли безперебійно надавати допомогу та рятувати життя. Перший потужний енергогенеруючий пристрій, закуплений в межах проєкту, вже встановили в Криворізькій міській лікарні №3.

Деталі

"Генератори світла" – комплексний проєкт, в межах якого планується реалізувати ряд ініціатив, спрямованих на забезпечення низки лікарень по всій Україні безперебійним енергоживленням.

В межах проєкту WOG бере на себе енергоаудит, закупівлю, логістику та встановлення генераторів "під ключ" і, звісно, фінансування відбуватиметься коштом компанії. Перелік пріоритетних лікарень для забезпечення генераторами визначатиме МОЗ.

"В ці непрості часи медики всієї країни знаходяться на передовій порятунку життя. Вони докладають максимум зусиль, щоб надати медичну допомогу кожному, хто її потребує. Вони – сміливі воїни медичного фронту, які допомагають, лікують та рятують за будь-яких умов. Завдяки проєкту "Генератори світла" наші лікарні отримають додаткове безперебійне енергоживлення, яке є надактуальним напередодні важкої зими", – зазначив Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я.

"З перших днів війни WOG підтримує та ініціює власні проєкти, що рятують життя. Часто це не гучні ініціативи, а системна робота по забезпеченню волонтерів пальним, лікарень – ліками, необхідними для порятунку поранених, обладнанням для операційних, а ще чимало інших кроків, які компанія здійснює на регулярній основі. Забезпечення лікарень додатковими генераторами в межах проєкту "Генератори світла" – це органічне продовження напрямку, який WOG розвиває восьмий місяць поспіль. Ми вдячні Міністерству охорони здоров’я України за можливість долучитися до важливої справи, за підтримку та координацію ініціативи", – підкреслив директор з маркетингу мережі АЗК WOG Геннадій Карлінський.

Зокрема, компанія WOG закупила перший дизельний генератор IDEA IDJ75D, який встановила в Криворізькій міській лікарні №3. Його загальна потужність 75 кВа, що дозволяє забезпечити роботу всієї чотириповерхової будівлі стаціонарного відділення лікарні: приймальний покій, терапевтичне, неврологічне, ендокринологічне відділення, хірургію та операційний блок.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Бізнесу
Bitcoin
$83,056.20
Золото
$3,173.97
Tesla
$258.01
Brent
$74.96
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,838.04