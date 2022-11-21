"Генератори світла" – спільний проєкт WOG та МОЗ із забезпечення лікарень генераторами

Деталі

"Генератори світла" – комплексний проєкт, в межах якого планується реалізувати ряд ініціатив, спрямованих на забезпечення низки лікарень по всій Україні безперебійним енергоживленням.

В межах проєкту WOG бере на себе енергоаудит, закупівлю, логістику та встановлення генераторів "під ключ" і, звісно, фінансування відбуватиметься коштом компанії. Перелік пріоритетних лікарень для забезпечення генераторами визначатиме МОЗ.

"В ці непрості часи медики всієї країни знаходяться на передовій порятунку життя. Вони докладають максимум зусиль, щоб надати медичну допомогу кожному, хто її потребує. Вони – сміливі воїни медичного фронту, які допомагають, лікують та рятують за будь-яких умов. Завдяки проєкту "Генератори світла" наші лікарні отримають додаткове безперебійне енергоживлення, яке є надактуальним напередодні важкої зими", – зазначив Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я.

"З перших днів війни WOG підтримує та ініціює власні проєкти, що рятують життя. Часто це не гучні ініціативи, а системна робота по забезпеченню волонтерів пальним, лікарень – ліками, необхідними для порятунку поранених, обладнанням для операційних, а ще чимало інших кроків, які компанія здійснює на регулярній основі. Забезпечення лікарень додатковими генераторами в межах проєкту "Генератори світла" – це органічне продовження напрямку, який WOG розвиває восьмий місяць поспіль. Ми вдячні Міністерству охорони здоров’я України за можливість долучитися до важливої справи, за підтримку та координацію ініціативи", – підкреслив директор з маркетингу мережі АЗК WOG Геннадій Карлінський.

Зокрема, компанія WOG закупила перший дизельний генератор IDEA IDJ75D, який встановила в Криворізькій міській лікарні №3. Його загальна потужність 75 кВа, що дозволяє забезпечити роботу всієї чотириповерхової будівлі стаціонарного відділення лікарні: приймальний покій, терапевтичне, неврологічне, ендокринологічне відділення, хірургію та операційний блок.