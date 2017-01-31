Генерал США: Украине нужно дать возможность обороняться

"Украина должна иметь возможность обороняться; эта страна должна сосредоточиться на внутренних реформах, однако она тратит деньги на поддержку очень большой армии в полевых условиях ", - сказал Ф.Бридлав.

Американский военный напомнил, что ситуация в Украине сложная.

"Силы (сепаратистов) на Донбассе, в юго-восточной части страны, продолжают оказывать давление на линию разграничения с Украиной. Это заставляет Украину держать в полевых условиях для обороны очень большую армию", - подчеркнул он.

"Все это очень дорого обходится, поглощает много энергии украинского народа. В настоящее время Украина должна сосредоточиться на внутренних реформах, именно об этом шла речь на Майдане. Трудно проводить реформы, когда деньги тратят на армию в полевых условиях. Это плохо. Считаю, что такое давление на Украину имеет целью создание проблемы для правительства. Было бы хорошо, если бы мы нашли решение, чтобы Украина могла проводить реформы, в которых нуждается", - сказал генерал.

В 2015 году Ф.Бридлав, который тогда еще был командующим силами НАТО в Европе, говорил, что Запад должен рассмотреть любую помощь для Украины, в том числе поставки оружия.

"Когда я занимал свою должность, моей обязанностью было давать нашему правительству лучшие советы в военной сфере. Я советовал помочь Украине в обороне, речь не идет о наступательных действиях, а именно о возможности обороняться. О том, чтобы Украина стала для России "крепким орешком". Я не поменял мнение по этому делу", - отметил Ф.Бридлав.

Генерал также прокомментировал, какой должна быть политика Д.Трампа по Украине.

"Я убежден, что Трамп назначил очень умных людей своими советниками. Генерал Джеймс Маттис, ныне секретарь Маттис, я его хорошо знаю, есть гениальным человеком. Он не будет колебаться давать лучшие советы в военной сфере. Я убежден, что такие личности как генерал Маттис и генерал Джозеф Данфорд, с которым я проходил службу во многих местах, помогут президенту проводить правильную политику", - отметил Ф.Бридлав.