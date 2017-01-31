Генерал США: Украине нужно дать возможность обороняться

ukru
15:33 • 48094 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
14:19 • 74905 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12:58 • 100653 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12:20 • 121969 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 108969 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 118122 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 129054 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 139929 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144320 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 132240 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Ни при каких условиях": лавров выступил против возможного введения иностранного контингента в Украину

"Ни при каких условиях": лавров выступил против возможного введения иностранного контингента в Украину

12 марта, 08:41 • 93865 просмотра
Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

12 марта, 09:56 • 106651 просмотра
Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

12 марта, 10:15 • 117234 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12:19 • 99874 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 66930 просмотра
публикации
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

15:33 • 48048 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 35815 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 66930 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12:20 • 121965 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 161668 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 133573 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 142018 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 147169 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 145947 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 149498 просмотра
Актуальное
Генерал США: Украине нужно дать возможность обороняться

Генерал США: Украине нужно дать возможность обороняться

Киев • УНН

 • 10085 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Экс-командующий США силами НАТО в Европе, генерал Филип Бридлав заявил, что Украина должна иметь возможность обороняться, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

"Украина должна иметь возможность обороняться; эта страна должна сосредоточиться на внутренних реформах, однако она тратит деньги на поддержку очень большой армии в полевых условиях ", - сказал Ф.Бридлав.

Американский военный напомнил, что ситуация в Украине сложная.

"Силы (сепаратистов) на Донбассе, в юго-восточной части страны, продолжают оказывать давление на линию разграничения с Украиной. Это заставляет Украину держать в полевых условиях для обороны очень большую армию", - подчеркнул он.

"Все это очень дорого обходится, поглощает много энергии украинского народа. В настоящее время Украина должна сосредоточиться на внутренних реформах, именно об этом шла речь на Майдане. Трудно проводить реформы, когда деньги тратят на армию в полевых условиях. Это плохо. Считаю, что такое давление на Украину имеет целью создание проблемы для правительства. Было бы хорошо, если бы мы нашли решение, чтобы Украина могла проводить реформы, в которых нуждается", - сказал генерал.

В 2015 году Ф.Бридлав, который тогда еще был командующим силами НАТО в Европе, говорил, что Запад должен рассмотреть любую помощь для Украины, в том числе поставки оружия.

"Когда я занимал свою должность, моей обязанностью было давать нашему правительству лучшие советы в военной сфере. Я советовал помочь Украине в обороне, речь не идет о наступательных действиях, а именно о возможности обороняться. О том, чтобы Украина стала для России "крепким орешком". Я не поменял мнение по этому делу", - отметил Ф.Бридлав.

Генерал также прокомментировал, какой должна быть политика Д.Трампа по Украине.

"Я убежден, что Трамп назначил очень умных людей своими советниками. Генерал Джеймс Маттис, ныне секретарь Маттис, я его хорошо знаю, есть гениальным человеком. Он не будет колебаться давать лучшие советы в военной сфере. Я убежден, что такие личности как генерал Маттис и генерал Джозеф Данфорд, с которым я проходил службу во многих местах, помогут президенту проводить правильную политику", - отметил Ф.Бридлав.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы