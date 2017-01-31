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Генерал США: Україні потрібно дати можливість оборонятися

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Екс-командувач США силами НАТО в Європі, генерал Філіп Брідлав заявив, що Україна повинна мати змогу оборонятися, передає УНН з посиланням на Польське радіо.

“Україна повинна мати змогу оборонятися; ця країна повинна зосередитися на внутрішніх реформах, проте вона витрачає гроші на підтримку дуже великої армії в польових умовах”, — сказав Ф.Брідлав.

Американський військовий нагадав, що ситуація в Україні складна.

“Сили (сепаратистів) на Донбасі, у південно-східній частині країни, продовжують чинити тиск на лінію розмежування з Україною. Це змушує Україну тримати в польових умовах для оборони дуже велику армію”, - підкреслив він.

"Все це дуже дорого обходиться, поглинає багато енергії українського народу. Нині Україна повинна зосередитися на внутрішніх реформах, саме про це йшла мова на Майдані. Важко проводити реформи, коли гроші витрачають на армію в польових умовах. Це погано. Вважаю, що такий тиск на Україну має на меті створення проблеми для уряду. Було би добре, якби ми знайшли рішення, аби Україна могла проводити реформи, яких потребує“, - сказав генерал.

У 2015 році Ф.Брідлав, який тоді ще був командувачем сил НАТО в Європі, казав, що Захід повинен розглянути будь-яку допомогу для України, у тому числі поставки зброї.

“Коли я займав свою посаду, моїv обов’язком було давати нашому уряду найкращі поради у військовій сфері. Я радив допомогти Україні в обороні, мова не йде про наступальні дії, а саме про можливість оборонятися. Про те, аби Україна стала для Росії "міцнішим горішком". Я не змінив думки у цій справі”, - зазначив Ф.Брідлав.

Генерал також прокоментував те, якою має бути політика Д.Трампа щодо України.

“Я переконаний, що Трамп призначив дуже розумних людей своїми радниками. Генерал Джеймс Меттіс, нині секретар Меттіс, я його добре знаю, є геніальною людиною. Він не вагатиметься давати найкращі поради у військовій сфері. Я переконаний, що такі особистості як генерал Маттіс і генерал Джозеф Данфорд, з яким я проходив службу у багатьох місцях, допоможуть президентові проводити правильну політику”, — відзначив Ф.Брідлав.

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