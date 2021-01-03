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Гендиректор "Шахтера" оценил работу главного тренера клуба

Киев • УНН

 • 13017 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин дал положительную оценку наставнику клуба Луишу Каштру по итогам 2020 года, сообщает УНН со ссылкой на youtube-канал "Шахтера".

Гендиректор "Шахтера" оценил работу главного тренера клуба

Палкин отметил успехи "горняков" в предыдущем розыгрыше чемпионата Украины и Лиги Европы, назвав удивительно солидной работу Каштру в клубе.

"Для нас самое главное - европейские турниры и чемпионат Украины. Если взять прошлый сезон - выиграл чемпионат с огромным отрывом от второго места, дошел до полуфинала Лиги Европы. Затем случилась пандемия, все перевернулось. Конечно, это влияет на команду, нв клуб, на УПЛ и весь мир. Мы понимаем все эти причины. При этом у нас групповой этап ЛЧ, группа "смерти", он выходит из этой группы, оставляя "Интер" на 4-й позиции. на секундочку, это команда, которая стоит 630 млн евро, чей тренер один из лучших в мире. Это дорогого стоит. Этот год Каштру провел очень достойно, солидно. Ему можно поставить пятерку по 5-балльной шкале", - подчеркнул Палкин.

Добавим, после первой части сезона чемпионата Украины сезона 2020-21 "Шахтер" на один балл отстает от "Динамо".

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