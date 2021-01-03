Гендиректор "Шахтаря" оцінив роботу головного тренера клубу

Палкін відзначив успіхи "гірників" в попередньому розіграші чемпіонату України та Ліги Європи, назвавши напрочуд солідною роботу Каштру в клубі.

"Для нас найголовніше - європейські турніри і чемпіонат України. Якщо взяти минулий сезон - виграв чемпіонат з величезним відривом від другого місця, дійшов до півфіналу Ліги Європи. Потім трапилася пандемія, все перевернулося. Звичайно, це впливає на команду, на клуб, на УПЛ і весь світ. Ми розуміємо всі ці причини. При цьому у нас груповий етап ЛЧ, група "смерті", він виходить з цієї групи, залишаючи "Інтер" на 4-й позиції. На секундочку, це команда, яка коштує 630 млн євро, чий тренер один з найкращих в світі. Це дорогого коштує. Цей рік Каштру провів дуже гідно, солідно. Йому можна поставити п'ятірку за 5-бальною шкалою", - наголосив Палкін.

Додамо, після першої частини сезону чемпіонату України сезону 2020-21 "Шахтар" на один бал відстає від "Динамо".