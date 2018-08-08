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17:47 • 14600 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Гендиректор JPMorgan: bitcoin – это мошенничество

Гендиректор JPMorgan: bitcoin – это мошенничество

Киев  •  УНН

 • 12868 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Генеральный директор американского финансового холдинга JPMorgan Джейми Даймон выступил с критикой в сторону биткоинов, назвав такую валюту мошеннической и неинтересной. Об этом сообщает Financial Express, передает УНН.

“У истории с криптовалютами заведомо плохой конец — она потерпит крах. Это — мошенничество”, — заявил он.

"Если бы сотрудник JPMorgan начал торговать биткоинами — я бы уволил его, немедля. По двум причинам: это против наших правил, и они (биткоины — ред.) опасны“, — добавил гендиректор JPMorgan.

Он также отметил, что не имеет никакого интереса к криптовалютам. Правительство не в силах контролировать этот рынок, поэтому криптовалюты нужно запретить, подчеркнул Даймон.

Как писал УНН, американского студента будут судить за мошенничество с биткоинами.

Украина, тем временем, продолжает определяться в вопросе регулирования рынка криптовалют с точки зрения законодательства.

В парламенте зарегистрировано несколько законопроектов о легализации цифровых денег, и недавно было принято решение объединить их в один документ.

Автором одного из законопроектов о криптовалютах является нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка (в прошлом году его уволили с должности председателя финансового комитета ВР). Его документ, правда, эксперты Bitcoin Foundation назвали бессмысленным и популистским.

А по данным отдельных СМИ, законопроект Рыбалки (№7183-1) и вовсе — “списан” у российских чиновников.

Более того, соавтором своего законопроекта о биткоинах Рыбалка сделал гражданскую супругу Анастасию Байбородину.

И этот поступок коллеги радикала по партии назвали, как минимум, “неэтичным”.

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