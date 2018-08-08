Гендиректор JPMorgan: bitcoin – это мошенничество
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Генеральный директор американского финансового холдинга JPMorgan Джейми Даймон выступил с критикой в сторону биткоинов, назвав такую валюту мошеннической и неинтересной. Об этом сообщает Financial Express, передает УНН.
“У истории с криптовалютами заведомо плохой конец — она потерпит крах. Это — мошенничество”, — заявил он.
"Если бы сотрудник JPMorgan начал торговать биткоинами — я бы уволил его, немедля. По двум причинам: это против наших правил, и они (биткоины — ред.) опасны“, — добавил гендиректор JPMorgan.
Он также отметил, что не имеет никакого интереса к криптовалютам. Правительство не в силах контролировать этот рынок, поэтому криптовалюты нужно запретить, подчеркнул Даймон.
Как писал УНН, американского студента будут судить за мошенничество с биткоинами.
Украина, тем временем, продолжает определяться в вопросе регулирования рынка криптовалют с точки зрения законодательства.
В парламенте зарегистрировано несколько законопроектов о легализации цифровых денег, и недавно было принято решение объединить их в один документ.
Автором одного из законопроектов о криптовалютах является нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка (в прошлом году его уволили с должности председателя финансового комитета ВР). Его документ, правда, эксперты Bitcoin Foundation назвали бессмысленным и популистским.
А по данным отдельных СМИ, законопроект Рыбалки (№7183-1) и вовсе — “списан” у российских чиновников.
Более того, соавтором своего законопроекта о биткоинах Рыбалка сделал гражданскую супругу Анастасию Байбородину.
И этот поступок коллеги радикала по партии назвали, как минимум, “неэтичным”.