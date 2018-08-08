Гендиректор JPMorgan: bitcoin - це шахрайство
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Генеральний директор американського фінансового холдингу JPMorgan Джеймі Даймон виступив з критикою біткоінів, назвавши таку валюту шахрайською і нецікавою. Про це повідомляє Financial Express, передає УНН.
“У історії з криптовалютою наперед відомий поганий кінець — вона зазнає краху. Це — шахрайство”, — заявив він.
“Якби співробітник JPMorgan почав торгувати біткоінами — я б звільнив його, негайно. З двох причин: це проти наших правил, і вони (біткоіни — ред.) небезпечні”, — додав гендиректор JPMorgan.
Він також зазначив, що не має ніякого інтересу до криптовалют. Уряд не в силах контролювати цей ринок, тому криптовалюту потрібно заборонити, підкреслив Даймон.
Як писав УНН, американського студента судитимуть за шахрайство з біткоінами.
Україна, тим часом, продовжує визначатися в питанні регулювання ринку криптовалют з точки зору законодавства.
У парламенті зареєстровано кілька законопроектів про легалізацію цифрових грошей, і недавно було прийнято рішення об’єднати їх в один документ.
Автором одного із законопроектів про криптовалюту є нардеп від РПЛ Сергій Рибалка (минулого року його звільнили з посади голови фінансового комітету ВР). Його документ, щоправда, експерти Bitcoin Foundation назвали безглуздим і популістським.
А за даними окремих ЗМІ, законопроект Рибалки (№7183-1) взагалі — “списаний” у російських чиновників.
Більш того, співавтором свого законопроекту про біткоіни Рибалка зробив цивільну дружину Анастасію Байбородіну.
І цей вчинок колеги радикала у партії назвали, щонайменше, “неетичним”.