ГБР открыло производство после выстрелов полицейского в Запорожье и смерти нападавшего

Киев • УНН

 • 1664 просмотра

В Запорожье правоохранитель применил оружие против мужчины, угрожавшего пистолетом. Погибший и его сообщник были в розыске за побег из армии.

ГБР открыло производство после выстрелов полицейского в Запорожье и смерти нападавшего

Государственное бюро расследований расследует обстоятельства применения табельного оружия правоохранителем в Запорожье, где в результате погиб мужчина, начато уголовное производство, сообщили в ГБР в понедельник, пишет УНН.

Сотрудники ГБР начали расследование обстоятельств инцидента в Запорожье, во время которого правоохранитель применил табельное огнестрельное оружие. В результате погиб мужчина

- сообщили в бюро.

Детали

По данным ГБР, событие произошло утром 16 марта в Хортицком районе города. "По предварительным данным, наряд правоохранителей прибыл на вызов местного жителя, который сообщил о нападении: неизвестные избили его и, угрожая, требовали мобильный телефон", - указали в ГБР.

По данным бюро, во время проверки двух мужчин, на которых указал заявитель, ситуация обострилась. "Один из них достал оружие и направил его в сторону правоохранителей. В ответ на прямую угрозу жизни один из сотрудников полиции применил табельное огнестрельное оружие и произвел выстрелы в сторону нападавшего. Мужчина получил ранения и скончался. Его сообщника правоохранители задержали", - сообщили в ГБР.

"В ходе дальнейшей проверки следователи установили, что оба мужчины находились в розыске за самовольное оставление воинских частей", - указали в бюро.

"Сейчас ГБР начало уголовное производство по факту превышения власти или служебных полномочий, повлекшего тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 УК Украины)", - указали в ГБР.

В Запорожье полицейский стрелял для отражения нападения, нападавшего нашли мертвым неподалеку, им оказался военный в СЗЧ - полиция16.03.26, 11:22 • 3978 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Столкновения
Запорожье