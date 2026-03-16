ДБР відкрило провадження після пострілів поліцейського у Запоріжжі і смерті нападника

Київ • УНН

 • 1668 перегляди

У Запоріжжі правоохоронець застосував зброю проти чоловіка, який погрожував пістолетом. Загиблий та його спільник були у розшуку за втечу з армії.

Державне бюро розслідувань розслідує обставини застосування табельної зброї правоохоронцем у Запоріжжі, де в результаті загинув чоловік, розпочато кримінальне провадження, повідомили у ДБР у понеділок, пише УНН.

Працівники ДБР розпочали розслідування обставин інциденту у Запоріжжі, під час якого правоохоронець застосував табельну вогнепальну зброю. У результаті загинув чоловік

- повідомили у бюро.

Деталі

За даними ДБР, подія сталася вранці 16 березня у Хортицькому районі міста. "За попередніми даними, наряд правоохоронців прибув на виклик місцевого жителя, який повідомив про напад: невідомі побили його та, погрожуючи, вимагали мобільний телефон", - вказали у ДБР.

За даними бюро, під час перевірки двох чоловіків, на яких вказав заявник, ситуація загострилася. "Один із них дістав зброю та спрямував її у бік правоохоронців. У відповідь на пряму загрозу життю один із працівників поліції застосував табельну вогнепальну зброю та здійснив постріли у бік нападника. Чоловік отримав поранення та помер. Його спільника правоохоронці затримали", - повідомили у ДБР.

"Під час подальшої перевірки слідчі встановили, що обидва чоловіки перебували у розшуку за самовільне залишення військових частин", - вказали у бюро.

"Наразі ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 КК України)", - вказали у ДБР.

У Запоріжжі поліцейський стріляв для відбиття нападу, нападника знайшли мертвим неподалік, ним виявився військовий у СЗЧ - поліція16.03.26, 11:22 • 3984 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал
Сутички
Запоріжжя