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"Газпром" заявил о рекордных поставках газа по "Северному потоку"

"Газпром" заявил о рекордных поставках газа по "Северному потоку"

Киев • УНН

 • 10936 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Российский "Газпром" заявил об установлении нового рекорда экспорта газа по газопроводу "Северный поток" трижды в январе, сообщает ТАСС, передает УНН.

"Газпром" в условиях повышенного спроса на газ в Европе три дня подряд - 4, 5 и 6 января - зафиксировал новый рекордный объем поставок газа по "Северному потоку" - 165,2 млн куб. м в сутки", - говорится в сообщении российского газового холдинга.

"Газпром" отмечает, что с начала 2017 года суточный объем экспорта газа по газопроводу вырос 1 января он впервые достиг 160 750 тыс. куб. м в сутки, 2, 3 и 4 января этот показатель ежедневно увеличивался - поставки составили, соответственно, 161, 163,1 и 165,2 млн куб. м в сутки. "Сейчас объем загрузки "Северного потока" в пересчете на год на 10% превышает проектные объемы газопровода", - сказал председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер.

"Газпром" также установил новый исторический суточный рекорд экспорта в дальнее зарубежье, потребителям было поставлено 615,5 млн куб. м газа, говорится в сообщении компании.

"6 января "Газпром" второй раз с начала года зафиксировал новый исторический суточный максимум объема поставок газа в дальнее зарубежье - 615,5 млн куб. м. Это на 0,9 млн куб. м больше предыдущего рекордного объема, достичь 5 января", - отмечается в сообщении.

Также указано, что предыдущий максимальный показатель был зафиксирован 29 ноября 2016 года и составил 614,5 млн куб. м в сутки.

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