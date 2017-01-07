"Газпром" заявив про рекордні поставки газу "Північним потоком"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Російський "Газпром" заявив про встановлення нового рекорду експорту газу газопроводом "Північний потік" тричі у січні, повідомляє ТАСС, передає УНН.
"Газпром" в умовах підвищеного попиту на газ в Європі три дні поспіль - 4, 5 і 6 січня - зафіксував новий рекордний обсяг поставок газу по "Північному потоку" - 165,2 млн куб. м на добу", - йдеться в повідомленні російського газового холдингу.
"Газпром" відзначає, що з початку 2017 року добовий обсяг експорту газу по газопроводу виріс 1 січня він вперше досяг 160,75 млн куб. м на добу, 2, 3 і 4 січня цей показник щодня збільшувався - поставки склали, відповідно, 161, 163,1 і 165,2 млн куб. м на добу. "Наразі обсяг завантаження "Північного потоку" в перерахунку на рік на 10% перевищує проектні обсяги газопроводу", - сказав голова правління ПАТ "Газпром" Олексій Міллер.
"Газпром" також встановив новий історичний добовий рекорд експорту в далеке зарубіжжя, споживачам було поставлено 615,5 млн куб. м газу, йдеться в повідомленні компанії.
"6 січня "Газпром" другий раз з початку року зафіксував новий історичний добовий максимум обсягу поставок газу в далеке зарубіжжя - 615,5 млн куб. м. Це на 0,9 млн куб. м більше попереднього рекордного обсягу, досягнутого 5 січня", - наголошується в повідомленні.
Також вказано, що попередній максимальний показник був зафіксований 29 листопада 2016 року і становив 614,5 млн куб. м на добу.