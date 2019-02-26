"Газпром" прогнозирует свою цену на газ в Европе в 230-250 долларов

"Газпром" ожидает среднюю экспортную цену на газ в Европе в 2019 году на уровне 230-250 долл. за 1 тыс. кубометров и сохранение своей доли в регионе на уровне не менее 35%", - пишет издание со ссылкой на слова Бурмистровой во время выступления перед инвесторами в Гонконге.

В 2018 году средняя цена на газ в Европе была на уровне 245,5 долл. за 1 тыс. куб. м, отмечает издание.

Бурмистрова добавила, что в 2018 году доля "Газпрома" на рынке Европы выросла до 36,7% с 34,7% в 2017 году. Она добавила, что пока рано говорить о том, что сжиженный природный газ (СПГ) из США сказывается на газовом рынке Европы.

Финансовый директор "Газпрома" Андрей Круглов добавил, что концерн планирует дальнейшие выпуски евробондов в текущем году.

При этом член руководящего комитета "Газпрома" Олег Аксютин сообщил, что доля "Газпрома" в китайском импорте может достичь четверти до 2035 года. "Газпром" планирует начать поставки газа в Китай в начале декабря текущего года.

Финдиректор нефтяной "дочки" "Газпрома" - "Газпромнефти" Алексей Янкевич сказал, что согласно долгосрочной стратегии, компания ожидает ежегодный рост производства нефти и газового конденсата на 2-3% в год. "Газпром" планирует запуск третьей очереди проекта "Сахалин-2" в 2023-2024 годах, добавил представитель концерна.

Напомним, в "Нафтогазе" назвали условие продления контрактов с "Газпромом" после 2019 года.