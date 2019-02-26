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"Газпром" спрогнозував свою ціну на газ у Європі в 230-250 доларів

"Газпром" спрогнозував свою ціну на газ у Європі в 230-250 доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Монопольний постачальник російського газу трубопроводом "Газпром" чекає середню експортну ціну на газ в Європі в 2019 році на рівні 230-250 доларів за 1 тисячу кубометрів. Про це сказала очільниця "Газпромекспорту" Олена Бурмістрова, передає УНН з посиланням на Reuters.

"Газпром" чекає середню експортну ціну на газ в Європі в 2019 році на рівні 230-250 дол. за 1 тис. кубометрів і збереження своєї частки у регіоні на рівні не менше 35%", - пише видання з посиланням на слова Бурмістрової під час виступу перед інвесторами у Гонконгу.

У 2018 році середня ціна на газ у Європі була на рівні 245,5 дол. за 1 тис. куб. м, відзначає видання.

Бурмістрова додала, що у 2018 році частка "Газпрому" на ринку Європи зросла до 36,7% з 34,7% у 2017 році. Вона додала, що поки рано говорити про те, що скраплений природний газ (СПГ) зі США позначається на газовому ринку Європи.

Фінансовий директор "Газпрому" Андрій Круглов додав, що концерн планує подальші випуски євробондів у поточному році.

При цьому член керівного комітету "Газпрому" Олег Аксютін повідомив, що частка "Газпрому" у китайському імпорті може досягти чверті до 2035 року. "Газпром" планує почати поставки газу в Китай на початку грудня поточного року.

Фіндиректор нафтової "дочки" "Газпрому" - "Газпромнафти" Олексій Янкевич сказав, що відповідно до довгострокової стратегії, компанія очікує щорічне зростання виробництва нафти і газового конденсату на 2-3% в рік. "Газпром" планує запуск третьої черги проекту "Сахалін-2" у 2023-2024 роках, додав представник концерну.

Нагадаємо, у "Нафтогазі" назвали умову продовження контрактів з "Газпромом" після 2019 року.

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