"Газпром" планирует выступить третьей стороной в иске польской PGNiG по OPAL
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Российское ОАО "Газпром" планирует выступить третьей стороной при рассмотрении иска польской компании PGNiG в суд ЕС против Европейской комиссии по доступу российского монополиста к газопроводу OPAL, передает УНН со ссылкой на NaszDziennik.
Отмечается, что российская компания подала соответствующее заявление в Европейский суд с требованием признать ее стороной процесса.
"Формально роль участника процесса должна играть компания "Газпром Экспорт", которая занимается продажей российского газа за рубеж. Роль россиян в этом процессе заранее определена, потому что они хотят поддержать Европейскую Комиссию в споре с PGNiG", - говорится в сообщении.
Издание отмечает, что в польской компании этой информацией удивлены.
"Это будет ирония судьбы, что "Газпром" и ЕК окажутся на одной стороне и выступят против польской компании PGNiG", - отмечает издание.
Напомним, в конце декабря суд Европейского Союза приостановил возможность использования "Газпромом" газопровода OPAL в 80 процентах до решения жалобы польской компании PGNIG и МИД Польши.