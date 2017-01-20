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"Газпром" планирует выступить третьей стороной в иске польской PGNiG по OPAL

"Газпром" планирует выступить третьей стороной в иске польской PGNiG по OPAL

Киев • УНН

 • 9770 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Российское ОАО "Газпром" планирует выступить третьей стороной при рассмотрении иска польской компании PGNiG в суд ЕС против Европейской комиссии по доступу российского монополиста к газопроводу OPAL, передает УНН со ссылкой на NaszDziennik.

Отмечается, что российская компания подала соответствующее заявление в Европейский суд с требованием признать ее стороной процесса.

"Формально роль участника процесса должна играть компания "Газпром Экспорт", которая занимается продажей российского газа за рубеж. Роль россиян в этом процессе заранее определена, потому что они хотят поддержать Европейскую Комиссию в споре с PGNiG", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что в польской компании этой информацией удивлены.

"Это будет ирония судьбы, что "Газпром" и ЕК окажутся на одной стороне и выступят против польской компании PGNiG", - отмечает издание.

Напомним, в конце декабря суд Европейского Союза приостановил возможность использования "Газпромом" газопровода OPAL в 80 процентах до решения жалобы польской компании PGNIG и МИД Польши.

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