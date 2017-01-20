“Газпром” планує виступити третьою стороною у позові польської PGNiG щодо OPAL
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Російське ПАТ “Газпром” планує виступити третьою стороною при розгляді позову польської компанії PGNiG до суду ЄС проти Європейської комісії щодо доступу російського монополіста до газопроводу OPAL, передає УНН з посиланням на NaszDziennik.
Зазначається, що російська компанія подала відповідну заяву до Європейського суду з вимогою визнати її стороною процесу.
“Формально роль учасника процесу має відігравати компанія „Газпром Експорт“, яка займається продажем російського газу за кордон. Роль росіян у цьому процесі заздалегідь визначена, тому що вони хочуть підтримати Європейську Комісію в суперечці з PGNiG”, — йдеться у повідомленні.
Видання відзначає, що у польській компанії цією інформацією здивовані.
"Це буде іронія долі, що "Газпром" і ЄК опиняться на одному боці і виступлять проти польської компанії PGNiG“, — відзначає видання.
Нагадаємо, наприкінці грудня суд Європейського Союзу призупинив можливість використання “Газпромом” газогону OPAL у 80 відсотках до вирішення скарги польської компанії PGNIG та МЗС Польщі.