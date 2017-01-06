"Газпром" направил увеличенную заявку на транзит газа Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. ПАО "Газпром" из-за похолодания направил сегодня увеличенную заявку на транзит газа в Европу украинскими ГТС. Об этом написал на своей странице в Facebook глава пресс-службы ПАО "Укртрансгаз" Максим Билявский, передает УНН.
"Газпром сегодня направил увеличенную заявку на транзит в Европу: 278,9 млн. куб.м. Конечно, из-за похолодания ", - написал он.
Как сообщал УНН, 6 января отбор газа из подземных хранилищ газа (ПХГ) было увеличено из-за снижения температуры воздуха в Украине.