"Газпром" направил увеличенную заявку на транзит газа Украиной

"Газпром сегодня направил увеличенную заявку на транзит в Европу: 278,9 млн. куб.м. Конечно, из-за похолодания ", - написал он.

Как сообщал УНН, 6 января отбор газа из подземных хранилищ газа (ПХГ) было увеличено из-за снижения температуры воздуха в Украине.