“Газпром” надіслав збільшену заявку на транзит газу Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. ПАТ “Газпром” через похолодання надіслав сьогодні збільшену заявку на транзит газу до Європи українськими ГТС. Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова прес-служби ПАТ “Укртрансгаз” Максим Білявський, передає УНН.
“Газпром сьогодні надіслав збільшену заявку на транзит до Європи: 278,9 млн куб.м. Звісно, через похолодання”, — написав він.
Як повідомляв УНН, 6 січня відбір газу з підземних сховищ газу (ПСГ) було збільшено через зниження температури повітря в Україні.