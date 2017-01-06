“Газпром” надіслав збільшену заявку на транзит газу Україною

“Газпром сьогодні надіслав збільшену заявку на транзит до Європи: 278,9 млн куб.м. Звісно, через похолодання”, — написав він.

Як повідомляв УНН, 6 січня відбір газу з підземних сховищ газу (ПСГ) було збільшено через зниження температури повітря в Україні.