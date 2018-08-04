Газовый баллон взорвался в доме на Полтавщине, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Сегодня в 9.00 в с. Зуевке, Миргородского района Полтавской области в частном одноэтажном жилом доме произошел взрыв газового баллона, в результате которого получили ожоги четыре человека, передает УНН со ссылкой на пресс-службу.
Как сообщили в пресс-центре, пострадавшие госпитализированы в Миргородскую ЦРБ.
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В результате взрыва разрушен дом и возник пожар на площади 48 кв. м. Пожар ликвидирован подразделением МПО с. Комышня в 13.20.
К тушению пожара привлекались 1 ед. тех. и 4 чел. личного состава.