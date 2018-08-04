Газовий балон вибухнув у будинку на Полтавщині, є постраждалі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Сьогодні о 9.00 у с. Зуївці, Миргородського району, що на Полтавщині, у приватному одноповерховому житловому будинку стався вибух газового балону, внаслідок якого отримали опіки четверо людей, передає УНН із посиланням на прес-службу. 

Як повідомили у прес-центрі, постраждалі госпіталізовані до Миргородської ЦРЛ.

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Внаслідок вибуху зруйновано будинок та виникла пожежа на площі 48 кв. м. Пожежу ліквідовано підрозділом МПО с. Комишня о 13.20.

До гасіння пожежі залучалися 1 од. тех. та 4 чол. особового складу.

Українські Національні Новини

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