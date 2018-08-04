Газовий балон вибухнув у будинку на Полтавщині, є постраждалі

Як повідомили у прес-центрі, постраждалі госпіталізовані до Миргородської ЦРЛ.

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Внаслідок вибуху зруйновано будинок та виникла пожежа на площі 48 кв. м. Пожежу ліквідовано підрозділом МПО с. Комишня о 13.20.

До гасіння пожежі залучалися 1 од. тех. та 4 чол. особового складу.