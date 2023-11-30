Газовая компания Fluxys пополнила перечень международных спонсоров войны

Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло бельгийского независимого оператора газовой системы Fluxys в перечень международных спонсоров войны за содействие экспорту российского сжиженного природного газа. Об этом сообщает пресс-служба НАПК, пишет УНН.

Бельгийский независимый оператор газовой системы Fluxys предоставляет мощности для хранения и перевалки российского сжиженного газа "Ямал СПГ" на своем терминале в Зебрюгге. Мажоритарная доля "Ямал СПГ" принадлежит российской газовой компании "Новатэк", которая непосредственно причастна к финансированию военной агрессии и военных преступлений в Украине, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что детальный анализ, проведенный Международным институтом энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA) в 2022 году, показал, что Fluxys и ее акционеры получали прибыль, способствуя экспорту российского СПГ на рынки Азии, Южной Америки и Ближнего Востока, особенно в зимние месяцы 2021-2022 годов, что обостряло европейский энергетический кризис и увеличивало прибыли для "Новатэк".

Компания принадлежит российским олигархам леониду михельсону и геннадию тимченко и является основным поставщиком российского сжиженного природного газа на международные рынки. Эти два олигарха входят в ближайшее окружение президента рф путина и с помощью его режима захватили доли международных компаний в российских нефтегазовых проектах.

Также "Новатэк" является крупнейшим частным производителем природного газа в рф. В июле 2014 года компанию внесли в санкционные списки США и Канады. В 2016 году США ввели санкции против нескольких дочерних компаний "Новатэка". 2 ноября 2023 года США ввели санкции против проекта "Арктик СПГ 2", который имел целью удвоить экспортные мощности "Новатэка".

По словам главы НАПК Александра Новикова, по меньшей мере треть расходов российского бюджета идет на войну, а услуги Fluxys помогают рф пополнить его в этом году на 800 миллионов евро.

К примеру, это восемь истребителей Су-35. Или 800 ракет Калибр, которыми будет атаковать энергетическую инфраструктуру Украины зимой и убивать украинцев. Это общеизвестные факты. Fluxys хорошо об этом знает, но продолжает спонсировать российскую войну, - отметил Новиков.

Дополнение

Основными акционерами Fluxys являются бельгийские муниципалитеты (77,41%) и федеральное правительство Бельгии (3,44%). Обе стороны стороны утверждают, что высоко уважают международное гуманитарное право, которое запрещает преднамеренные нападения на гражданских лиц или критическую гражданскую инфраструктуру. Эти обязательства противоречат фактическому продолжению сотрудничества с российской компанией "Новатэк".

Хотя многие компании прекратили любое взаимодействие с рф после 24 февраля 2022 года. года, Fluxys продолжала сотрудничество с "Ямал СПГ" и "Новатэк" в течение 2022 года и в 2023 году. По оценкам международных экспертов, россия ожидает получить до 800 миллионов евро налоговых поступлений экспорта, который возможен благодаря перевалке СПГ в Зебрюгге в 2023 году. Лишь 7% этого газа направляется на рынки ЕС. Fluxys получает за эту услугу 50 миллионов евро в год по долгосрочному контракту, подписанному в 2015 году, через год после того, как россия аннексировала Крым и начала войну на Востоке Украины.

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