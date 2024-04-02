"ГАЗ" столкнулся с грузовиком Iveco возле объездной Киева: один из водителей погиб

Автомобиль "ГАЗ" столкнулся с грузовиком Iveco на перекрестке с северо-восточной объездной дорогой Киева на Бориспольщине, один из водителей погиб, сообщили во вторник в ГУНП в Киевской области, пишет УНН.

Детали

Авария произошла 1 апреля, на перекрестке с автодорогой Северо-Восточный объезд Киева.

"Предварительно установлено, что 43-летний водитель автомобиля "ГАЗ" не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с грузовиком "Iveco". От полученных травм водитель "ГАЗ" погиб на месте, 56-летний водитель другого авто с телесными повреждениями госпитализирован в больницу", - сообщили в полиции.

Как видно на обнародованных фото, один из грузовиков перевернулся на бок.

По данному факту, следователи следственного управления полиции Киевской области начали досудебное расследование (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

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