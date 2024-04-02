"ГАЗ" столкнулся с грузовиком Iveco возле объездной Киева: один из водителей погиб

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
  •  14545 просмотра

Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

Эксклюзив
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
  •  65651 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
  •  68883 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

Эксклюзив
Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
  •  79775 просмотра

Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ

Эксклюзив
Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов
  •  60606 просмотра

Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов

Эксклюзив
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
  •  90853 просмотра

СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
1 апреля 2024, 14:16  •  119406 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
1 апреля 2024, 13:10  •  117748 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
1 апреля 2024, 11:26  •  118517 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
1 апреля 2024, 09:33  •  177785 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

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1 апреля 2024, 09:33  •  177785 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
Эксклюзив

28 марта 2024, 13:27  •  450653 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  422578 просмотра

"ГАЗ" столкнулся с грузовиком Iveco возле объездной Киева: один из водителей погиб

Один водитель погиб и еще один был госпитализирован после столкновения автомобиля ГАЗ с грузовиком Iveco на перекрестке в Бориспольском районе под Киевом.

Криминал и ЧП •   •  9305 просмотра
"ГАЗ" столкнулся с грузовиком Iveco возле объездной Киева: один из водителей погиб

Взрывы прогремели в Днепре - СМИ

После сообщения Воздушных сил о движении ракеты в направлении Днепра в городе прогремели взрывы.

Война •   •  14224 просмотра
Взрывы прогремели в Днепре - СМИ

Рекорд за месяц: в марте ВСУ уничтожили почти тысячу единиц российской артиллерии

же В марте 2024 года Вооруженные силы Украины уничтожили рекордные 976 российских артиллерийских систем, что является самым высоким месячным показателем с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Война •   •  12988 просмотра
Рекорд за месяц: в марте ВСУ уничтожили почти тысячу единиц российской артиллерии

россияне выдают коллаборационистам туристические путевки в Дагестан и Осетию - Центр нацсопротивления

россияне выдают коллаборационистам на оккупированных территориях путевки для посещения Дагестана и Осетии как вознаграждение за службу захватчикам.

Война •   •  11979 просмотра
россияне выдают коллаборационистам туристические путевки в Дагестан и Осетию - Центр нацсопротивления

В Воздушных силах предупредили об авиационной ракете в направлении Днепра

Управляемая ракета движется в направлении Днепра, сообщают Воздушные силы Украины.

Война •   •  12266 просмотра
В Воздушных силах предупредили об авиационной ракете в направлении Днепра

"Работает Ratel S": Федоров показал подрыв роботом-камикадзе моста на Бахмутском направлении

Украинские войска использовали наземного робота-камикадзе Ratel S для подрыва моста в селе Ивановское вблизи Бахмута, что существенно нарушило логистику россиян.

Война •   •  11407 просмотра
"Работает Ratel S": Федоров показал подрыв роботом-камикадзе моста на Бахмутском направлении

Из-за ночной атаки армии рф повреждена база клуба "Днепр-1"

База футбольного клуба "Днепр-1" в Украине была повреждена в результате ночной воздушной атаки россии на Днепропетровскую область, но обошлось без жертв.

Война •   •  15797 просмотра
Из-за ночной атаки армии рф повреждена база клуба "Днепр-1"

путин пригрозил терактами  и пообещал "добраться" до заказчиков инцидента в "Крокусе"

После теракта в россии российский диктатор владимир путин заявил, что терроризм - это "обоюдоострый меч", и пообещал найти "криминальных бенефициаров", стоящих за злодеянием в "Крокусе".

Новости Мира •   •  14077 просмотра
путин пригрозил терактами  и пообещал "добраться" до заказчиков инцидента в "Крокусе"

КМИС: 35% украинцев верят в астрологию, еще 25% - в экстрасенсорные способности

Согласно недавнему опросу КМИС, 43% украинцев верят по крайней мере в одну из следующих вещей: астрологию, экстрасенсорные способности или таро.

Общество •   •  13285 просмотра
КМИС: 35% украинцев верят в астрологию, еще 25% - в экстрасенсорные способности

Застрелил женщину за украинский язык: военный рф приговорен к 15 годам заключения

российский военный был заочно приговорен к 15 годам лишения свободы за убийство 35-летней женщины в оккупированном Изюме за то, что она разговаривала на украинском языке.

Война •   •  13150 просмотра
Застрелил женщину за украинский язык: военный рф приговорен к 15 годам заключения