Горячая вода и отопление в Украине за месяц подорожали на 42,7%
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В октябре 2016 г. тарифы на горячую воду и отопление в Украине выросли на 80,8% по сравнению с октябрем прошлого года, передает УНН со ссылкой на данные госстатистики.
При этом по сравнению с сентябрем этого года тарифы на горячую воду и отопление выросли на 42,7%.
В то же время за год в Украине жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 44,4%, в месячном измерении - на 7,5%.
Добавим, что с начала года тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 39,8%, тарифы на горячую воду и отопление в частности - на 54,3%.
Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.
Как сообщал УНН, на начало октября долги киевлян за отопление и горячую воду достигли почти 1,7 млрд грн.