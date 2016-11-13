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15 марта, 19:03 • 109639 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 151021 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 127967 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 121191 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107255 просмотра

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15 марта, 11:23 • 102642 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97678 просмотра

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Горячая вода и отопление в Украине за месяц подорожали на 42,7%

Горячая вода и отопление в Украине за месяц подорожали на 42,7%

Киев • УНН

 • 24201 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В октябре 2016 г. тарифы на горячую воду и отопление в Украине выросли на 80,8% по сравнению с октябрем прошлого года, передает УНН со ссылкой на данные госстатистики.

При этом по сравнению с сентябрем этого года тарифы на горячую воду и отопление выросли на 42,7%.

В то же время за год в Украине жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 44,4%, в месячном измерении - на 7,5%.

Добавим, что с начала года тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 39,8%, тарифы на горячую воду и отопление в частности - на 54,3%.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНН, на начало октября долги киевлян за отопление и горячую воду достигли почти 1,7 млрд грн.

Украинские Национальные Новости

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