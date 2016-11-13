Гаряча вода та опалення в Україні за місяць подорожчали на 42,7%
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. У жовтні 2016 року тарифи на гарячу воду та опалення в Україні зросли на 80,8% порівняно із жовтнем минулого року, передає УНН з посиланням на дані Держстатистики.
При цьому порівняно з вереснем цього року тарифи на гарячу воду та опалення зросли на 42,7%.
Водночас за рік в Україні житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 44,4%, у місячному вимірі — на 7,5%.
Додамо, що з початку року тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 39,8%, тарифи на гарячу воду та опалення зокрема — на 54,3%.
Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
Як повідомляв УНН, на початок жовтня борги киян за опалення та гарячу воду досягли майже 1,7 млрд грн.