"Тыквенную ночь" отпраздновали в Меджибизком замке в Хмельницкой области

"Празднование организовали второй раз. Холодная погода, дождь и ветер не испугали гостей. Посетителей угощали украинским борщом, казацким кулешом и тыквенными блюдами. Дети же развлекались по полной. Викторины, мастер-классы по археологическим раскопкам, соревнования по тыквам и конкурсы. В завершение программы - дефиле в народных костюмах показали и юные модели, и мастера украинских этно-костюмов", - отметил он.

Хорошее настроение посетителям создали и музыканты, которые исполняли исключительно украинские песни и композиции. В завершение гостям показали фаер-шоу и выставку "огненных" тыкв. "Тыквенную ночь" в замке проводят второй год подряд. По народной традиции, говорят организаторы, в это время года завершают сбор урожая овощей. Крестьяне, испокон веков осенью устраивали "тыквенные развлечения". Так в Хмельницкой области возрождают национальные украинские традиции.