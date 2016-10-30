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15 марта, 19:03 • 115990 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169156 просмотра

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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15 марта, 12:52 • 113608 просмотра

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"Тыквенную ночь" отпраздновали в Меджибизком замке в Хмельницкой области

"Тыквенную ночь" отпраздновали в Меджибизком замке в Хмельницкой области

Киев • УНН

 • 10558 просмотра

ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 30 октября. УНН. Около 200 жителей Хмельницкого и гостей из соседних областей приняли участие в феерическом этно-фестивале "Гарбузова ночь", который состоялся в старинном Меджибизком замке. Об этом рассказал корреспонденту УНН директор музея Олег Погорелец.

"Празднование организовали второй раз. Холодная погода, дождь и ветер не испугали гостей. Посетителей угощали украинским борщом, казацким кулешом и тыквенными блюдами. Дети же развлекались по полной. Викторины, мастер-классы по археологическим раскопкам, соревнования по тыквам и конкурсы. В завершение программы - дефиле в народных костюмах показали и юные модели, и мастера украинских этно-костюмов", - отметил он.

Хорошее настроение посетителям создали и музыканты, которые исполняли исключительно украинские песни и композиции. В завершение гостям показали фаер-шоу и выставку "огненных" тыкв. "Тыквенную ночь" в замке проводят второй год подряд. По народной традиции, говорят организаторы, в это время года завершают сбор урожая овощей. Крестьяне, испокон веков осенью устраивали "тыквенные развлечения". Так в Хмельницкой области возрождают национальные украинские традиции.

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