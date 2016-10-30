"Гарбузову ніч" відсвяткували у Меджибізькому замку на Хмельниччині
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Близько 200 хмельничан і гостей з сусідніх областей взяли участь у феєричному етно-фестивалі “Гарбузова ніч”, який відбувся у старовинному Меджибізькому замку. Про це розповів кореспонденту УНН директор музею Олег Погорілець.
“Святкування організували вдруге. Холодна погода, дощ і вітер не налякали гостей. Відвідувачів пригощали українським борщем, козацьким кулішом і гарбузовими стравами. Діти ж розважалися по повнй. Вікторини, майстер-класи з археологічних розкопок, змагання з гарбузами і конкурси. На завершення програми — дефіле у народних костюмах показали і юні моделі, і майстри українських етно-костюмів”, — зазначив він.
Гарний настрій відвідувачам створили і музиканти, які виконували виключно українські пісні і композиції. На завершення гостям показали фаєр-шоу і виставку “вогняних” гарбузів. “Гарбузову ніч” у замку проводять другий рік поспіль. За народною традицією, кажуть організатори, у цю пору року завершують збір врожаю городини. Селяни, споконвіків восени влаштовували “гарбузові розваги”. Так на Хмельниччині відроджують національні українські традиції.