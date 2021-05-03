Гандбол: сборная Украины завоевала путевку на чемпионат Европы-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Сборная Украины по мужскому гандболу стала участником финальной части чемпионата Европы-2022. Об этом сообщает Федерация гандбола Украины, передает УНН.
Детали
“Желто-голубая” команда преодолела отбор несмотря на поражение в последнем туре квалификации. Команда Николая Степанца на выезде потерпела поражение от Чехии 22:27 и финишировала в своей группе на третьем месте.
В активе украинцев 5 очков в группе под номером три и имеют один балл среди команд, которые заняли третьи строки своих групп.
Украина прошла на Евро-за рейтинга третьих мест, заняв заключительную четвертую строчку из третьих ступеней. Украина пробилась на Евро, ведь на один балл обогнала Швейцарию, Грецию, Италию и Косово. благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов.
Дополнение
Чемпионат Европы пройдет с 13 по 20 января 2022 года в Словакии и Венгрии. Для нашей сборной это будет вторая подряд участие на Евро и седьмой выступление на континентальных чемпионатах целом.