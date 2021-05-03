Гандбол: збірна України виборола путівку на чемпіонат Європи-2022

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Збірна України з чоловічого гандболу стала учасником фінальної частини чемпіонату Європи-2022. Про це інформує Федерація гандболу України, передає УНН.

Деталі

“Жовто-блакитна” команда подолала відбір незважаючи на поразку в останньому турі кваліфікації. Команда Миколи Степанця на виїзді зазнала поразки від Чехії 22:27 і фінішувала у своїй групі на третьому місці.

В активі українців 5 очок у групі під номером три і мають один бал серед команд, які обійняли треті рядки своїх груп.

Україна пройшла на Євро через рейтинг третіх місць, обійнявши заключну четверту сходинку з третіх щаблів. Україна пробилася на Євро, адже на один бал обігнала Швейцарію, Грецію, Італію та Косово. завдяки кращій різниці забитих і пропущених голів.

Доповнення

Чемпіонат Європи пройде з 13 по 20 січня 2022 року в Словаччині та Угорщині. Для нашої збірної це буде друга поспіль участь на Євро і сьомий виступ на континентальних чемпіонатах загалом.

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