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Гандбол: "Мотор" стал триумфатором Кубка Украины

Киев • УНН

 • 21387 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Запорожский гандбольный клуб "Мотор" восьмой раз в истории одержал победу в Кубке Украины, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу команды.

Гандбол: "Мотор" стал триумфатором Кубка Украины

Что известно

В финальном матче подопечные Гинтараса Савукинаса обыграли “Донбасс” — 27:24.

Детали

Соперник запорожцев достойно сопротивлялся и сыграл на равных течение 55-ти минут матча. И даже дважды вырывался вперед — минимально 16:15 на 41-й минуте и 18:16 на 43-й минуте матча. Но в конце встречи запорожцы все-таки дожали оппонентов и завершили поединок в свою пользу, тем самым запорожская жена в восьмой раз стала обладателем Кубка Украины.

У “Донбасса” — серебро, а бронзовые медали в нелегком поединке отвоевал себе фарм-клуб “Мотор” — “Мотор-Политехника”. В матче за третье место запорожская команда обыграла столичный клуб ЦСК “Авиатор ШВСМ” — 28:26.

Дополнение

Лучшими игроками финального поединка были признаны вратарь “Донбасса” — Дмитрий Веремчук и белорусский легионер “Мотора” Борис Пуховська. А звание MVP Финала четырех Кубка Украины был удостоен литовский плеймейкер — Айденас Малашинскас.

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