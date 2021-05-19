Гандбол: "Мотор" стал триумфатором Кубка Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Запорожский гандбольный клуб "Мотор" восьмой раз в истории одержал победу в Кубке Украины, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу команды.
Что известно
В финальном матче подопечные Гинтараса Савукинаса обыграли “Донбасс” — 27:24.
Детали
Соперник запорожцев достойно сопротивлялся и сыграл на равных течение 55-ти минут матча. И даже дважды вырывался вперед — минимально 16:15 на 41-й минуте и 18:16 на 43-й минуте матча. Но в конце встречи запорожцы все-таки дожали оппонентов и завершили поединок в свою пользу, тем самым запорожская жена в восьмой раз стала обладателем Кубка Украины.
У “Донбасса” — серебро, а бронзовые медали в нелегком поединке отвоевал себе фарм-клуб “Мотор” — “Мотор-Политехника”. В матче за третье место запорожская команда обыграла столичный клуб ЦСК “Авиатор ШВСМ” — 28:26.
Дополнение
Лучшими игроками финального поединка были признаны вратарь “Донбасса” — Дмитрий Веремчук и белорусский легионер “Мотора” Борис Пуховська. А звание MVP Финала четырех Кубка Украины был удостоен литовский плеймейкер — Айденас Малашинскас.