Гандбол: "Мотор" став тріумфатором Кубку України

Що відомо

У фінальному матчі підопічні Гінтараса Савукінаса обіграли “Донбас” — 27:24.

Деталі

Суперник запорожців достойно опирався і зіграв на рівних протягом 55-ти хвилин матчу. І навіть двічі виривався вперед — мінімально 16:15 на 41-й хвилині і 18:16 на 43-й хвилині матчу. Але в кінці зустрічі запоріжці все-таки дотиснули опонентів і завершили поєдинок на свою користь, тим самим запорізька дружина в восьмий раз стала володарем Кубка України.

У “Донбасу” — срібло, а бронзові медалі в нелегкому поєдинку відвоював собі фарм-клуб “Мотор” — “Мотор-Політехніка”. У матчі за третє місце запорізька команда обіграла столичний клуб ЦСК “Авіатор —ШВСМ” — 28:26.

Доповнення

Найкращими гравцями фінального поєдинку були визнані воротар “Донбасу” — Дмитро Веремчук та білоруський легіонер “Мотора” Борис Пуховський. А звання MVP Фіналу чотирьох Кубка України був удостоєний литовський плеймейкер — Айденас Малашінскас.