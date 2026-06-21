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G7 поддержала операцию Украины по московскому региону, а Трамп рассматривает лицензии на ракеты Patriot – Зеленский

Киев • УНН

 • 2092 просмотра

Лидеры G7 поддержали украинскую операцию в московском регионе. Трамп положительно отреагировал на лицензии для производства ракет Patriot в Европе и Украине.

G7 поддержала операцию Украины по московскому региону, а Трамп рассматривает лицензии на ракеты Patriot – Зеленский

Лидеры стран G7 были проинформированы об украинской операции в московском регионе и поддержали действия Киева в ответ на российскую агрессию. Также во время саммита обсуждались новые санкции против РФ и возможность запуска производства ракет для систем Patriot по американским лицензиям в Европе и Украине, заявил президент Владимир Зеленский в интервью СМИ, пишет УНН.

Детали

По словам главы государства, поддержка партнеров на этот раз была беспрецедентной.

Вся Большая семерка во время проведения саммита знала о нашей операции по московскому региону, видела уже результат и поддержала абсолютно справедливые, адекватные ответы Украины. На мой взгляд, это впервые так было, когда семерка объединенно поддержала Украину

– заявил Зеленский.

Президент отметил, что на позицию партнеров повлияли и последствия очередной масштабной российской атаки на Киев. По его словам, участники саммита видели фото повреждений, в частности Успенского собора Киево-Печерской лавры, и были проинформированы о жертвах среди гражданских.

Отдельно после заседания G7 Зеленский провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Марко Рубио. Во время встречи стороны обсудили усиление санкций против России и вопросы производства средств противовоздушной обороны.

В этот раз это стало достаточно публично – что американская команда впервые положительно отреагировала на лицензии

– сказал президент.

Производство ракет Patriot

Зеленский подчеркнул, что Украина и ее партнеры уже имеют технические возможности для запуска производства ракет к системам Patriot, однако для этого необходимо одобрение США.

Все соглашаются, что мы имеем сегодня все технические возможности, чтобы начать производство ракет для систем Patriot. Для этого нужны лицензии от Соединенных Штатов. Сейчас нужен OK лично от Президента Трампа

– отметил он.

По словам президента, Трамп планирует обратиться к американским оборонным компаниям с просьбой организовать производство ракет для ПВО по лицензиям в Европе и Украине.

Если Лукашенко не уберет российские ретрансляторы, Украина сделает это сама в течение недели - Зеленский21.06.26, 21:47 • 8196 просмотров

Степан Гафтко

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