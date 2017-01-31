Г.Зубко поручил подготовить решение о выделении средств для Авдеевки
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко поручил Министерству экономического развития и торговли подготовить решение о выделении из резервного фонда средств для Авдеевки. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Поручил Минэкономики по представлению Донецкой ВГА безотлагательно подготовить и представить на рассмотрение правительства проект решения о выделении средств из резервного фонда государственного бюджета для проведения аварийно-восстановительных работ в Авдеевке", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня, 31 января в ГосЧС Украины под председательством Геннадия Зубко состоялось заседание оперативного штаба по ситуации в городе Авдеевка при участии представителей Минздрава, МВД, Минобороны, Минтопэнерго, Национальной полиции, Национальной гвардии.