Г.Зубко доручив підготувати рішення про виділення коштів для Авдіївки
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі підготувати рішення про виділення з резервного фонду коштів для Авдіївки. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Доручив Мінекономіки за поданням Донецької ВЦА невідкладно підготувати та подати на розгляд Уряду проект рішення про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для проведення аварійно-відновлювальних робіт у Авдіївці”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні, 31 січня в ДСНС України під головуванням Геннадія Зубка відбулося засідання оперативного штабу щодо ситуації в місті Авдіївка за участі представників МОЗ, МВС, Міноборони, Мінпаливенерго, Національної поліції, Національної гвардії.