Г.Зубко: 2017 год должен стать ключевым в процессе децентрализации

"2017 год будет ключевым. Я считаю, что нам нужно сегодня двигаться к изменениям Конституции в части децентрализации. Потому что когда мы говорим о том, что работают местные администрации, которые уже видят, что на их районах они потихоньку теряют полномочия, так как их передают объединенным территориальным общинам. И здесь нужно другое функциональное качество управления на этих территориях, поэтому нам необходимо на уровне районов, областей создавать исполкомы, передавать на местное самоуправление полномочия, вводить систему префектов, которые должны ухаживать за законностью на территориях. Это практически сделает реформу децентрализации, соответствующей по качеству управления любой европейской страны", - сказал он.