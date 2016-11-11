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15 марта, 19:03 • 111391 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 155667 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130987 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124004 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109022 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103653 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100207 просмотра

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Г.Зубко: 2017 год должен стать ключевым в процессе децентрализации

Г.Зубко: 2017 год должен стать ключевым в процессе децентрализации

Киев • УНН

 • 7746 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Следующий год должен стать ключевым в децентрализации, поскольку предусматриваются конституционные изменения в части децентрализации по передаче полномочий. Об этом журналистам рассказал вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает корреспондент УНН.

"2017 год будет ключевым. Я считаю, что нам нужно сегодня двигаться к изменениям Конституции в части децентрализации. Потому что когда мы говорим о том, что работают местные администрации, которые уже видят, что на их районах они потихоньку теряют полномочия, так как их передают объединенным территориальным общинам. И здесь нужно другое функциональное качество управления на этих территориях, поэтому нам необходимо на уровне районов, областей создавать исполкомы, передавать на местное самоуправление полномочия, вводить систему префектов, которые должны ухаживать за законностью на территориях. Это практически сделает реформу децентрализации, соответствующей по качеству управления любой европейской страны", - сказал он.

Украинские Национальные Новости

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