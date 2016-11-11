Г.Зубко: 2017 год должен стать ключевым в процессе децентрализации
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Следующий год должен стать ключевым в децентрализации, поскольку предусматриваются конституционные изменения в части децентрализации по передаче полномочий. Об этом журналистам рассказал вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает корреспондент УНН.
"2017 год будет ключевым. Я считаю, что нам нужно сегодня двигаться к изменениям Конституции в части децентрализации. Потому что когда мы говорим о том, что работают местные администрации, которые уже видят, что на их районах они потихоньку теряют полномочия, так как их передают объединенным территориальным общинам. И здесь нужно другое функциональное качество управления на этих территориях, поэтому нам необходимо на уровне районов, областей создавать исполкомы, передавать на местное самоуправление полномочия, вводить систему префектов, которые должны ухаживать за законностью на территориях. Это практически сделает реформу децентрализации, соответствующей по качеству управления любой европейской страны", - сказал он.