Г.Зубко: 2017 рік має стати ключовим в процесі децентралізації
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Наступний рік має стати ключовим у децентралізації, оскільки передбачаються конституційні зміни в частині децентралізації із передачі повноважень. Про це журналістам розповів віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, передає кореспондент УНН.
“2017 рік буде ключовим. Я вважаю, що нам потрібно сьогодні рухатись до змін Конституції в частині децентралізації. Тому що коли ми кажемо про те, що працюють місцеві адміністрації, які вже бачать, що на їх районах вони потихеньку втрачають повноваження, бо їх передають об’єднаним територіальним громадам. І тут потрібна інша функціональна якість управління на цих територіях, тому нам необхідно на рівні районів, областей створювати виконкоми, передавати на місцеве самоврядування повноваження, вводити систему префектів, які повинні доглядати за законністю на територіях. Це практично зробить реформу децентралізації, яка відповідає по якості управління будь-якої європейської країни”, — сказав він.