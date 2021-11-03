Футзал: украинский клуб получил соперников по элитному раунду Лиги чемпионов

Детали

"Драконы" попали в группу D, вместе с чемпионами Венгрии "Халадашем", Португалии "Бенфикой" и вице-чемпионом Испании "Леванте". Матчи состоятся в столице Португалии Лиссабоне в период с 30 ноября по 5 декабря.

Другие результаты турнира:

группа а: Кайрат (Казахстан), Аньер-Вильнев (Франция), Витен (Беларусь), Тюмень (Россия) - хозяева.

Группа В: Спортинг (Португалия) - хозяева, Синара (Россия), Олмиссум (Хорватия), Ховокубо (Нидерланды).

Группа с: Барселона (Испания), Пльзень (Чехия) - хозяева, Галле-Гоик (Бельгия), Добовец (Словения).

Дополнение

Первые места каждой группы пройдут в финальный турнир, который состоится 28/29 апреля и 30 апреля/1 мая 2022 года.