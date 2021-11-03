Футзал: український клуб отримав суперників по елітному раунду Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. В у штаб-квартирі УЄФА відбулося жеребкування Елітного раунду Ліги чемпіонів з футзалу сезону 2021/2022. Своїх суперників на звітній стадії дізнався і франківський "Ураган", повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
Деталі
"Дракони" потрапили до групи D, разом з чемпіонами Угорщини "Халадашем", Португалії "Бенфікою" та віцечемпіоном Іспанії "Леванте". Матчі відбудуться у столиці Португалії Лісабоні в період з 30 листопада по 5 грудня.
Інші результати турніру:
Група А: Кайрат (Казахстан), Аньєр-Вільнєв (Франція), Вітен (Білорусь), Тюмень (Росія) – господарі.
Група В: Спортінг (Португалія) – господарі, Сінара (Росія), Олміссум (Хорватія), Ховокубо (Нідерланди).
Група С: Барселона (Іспанія), Пльзень (Чехія) – господарі, Галле-Гоїк (Бельгія), Добовець (Словенія).
Доповнення
Перші місця кожної групи пройдуть у фінальний турнір, який відбудеться 28/29 квітня та 30 квітня/1 травня 2022 року.