Футзал: український клуб отримав суперників по елітному раунду Ліги чемпіонів

Деталі

"Дракони" потрапили до групи D, разом з чемпіонами Угорщини "Халадашем", Португалії "Бенфікою" та віцечемпіоном Іспанії "Леванте". Матчі відбудуться у столиці Португалії Лісабоні в період з 30 листопада по 5 грудня.

Інші результати турніру:

Група А: Кайрат (Казахстан), Аньєр-Вільнєв (Франція), Вітен (Білорусь), Тюмень (Росія) – господарі.

Група В: Спортінг (Португалія) – господарі, Сінара (Росія), Олміссум (Хорватія), Ховокубо (Нідерланди).

Група С: Барселона (Іспанія), Пльзень (Чехія) – господарі, Галле-Гоїк (Бельгія), Добовець (Словенія).

Доповнення

Перші місця кожної групи пройдуть у фінальний турнір, який відбудеться 28/29 квітня та 30 квітня/1 травня 2022 року.