Футбольные знатоки сорвали 15 лотерейных джекпотов

“В течение 2018 года рекордный джекпот в „Спортпрогноз“ перекрыт уже четыре раза — поклонники футбольных ставок выиграли 460 000, дважды 500 000 и, наконец, беспрецедентные 700 000 гривен! Всего в этом году сорвано уже 15 джекпотов”, — сообщили в “М.С.Л.”.

Для срыва джекпота, напомним, игроку необходимо правильно спрогнозировать результаты 12 футбольных матчей.

В преддверии новогодних праздников “Спортпрогноз” анонсирует праздничную акцию, в рамках которой до середины января стартовый джекпот в “Спортпрогнозе” будет увеличен до 300 тыс. грн.

“Начиная с 936 тиража и до середины января, стартовый джекпот в „Спортпрогноз“ составит 300 000 гривен! Шаг джекпота — 20 000 гривен”, — сообщили в “М.С.Л.”.