Футбольні знавці зірвали 15 лотерейних джекпотів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Цього року знавці футболу зірвали 15 джекпотів в ТОТО лотерею "Спортпрогноз". Про це повідомив оператор державних лотерей "М.С.Л.", передає УНН.
"Протягом 2018 року рекордний джекпот в "Спортпрогноз" перекритий вже чотири рази - шанувальники футбольних ставок виграли 460 тис., двічі 500 тис. і, нарешті, безпрецедентні 700 тис. гривень! Всього в цьому році зірвано вже 15 джекпотів", - повідомили в "М.С.Л.".
Щоб зірвати джекпот, нагадаємо, гравцеві необхідно правильно спрогнозувати результати 12 футбольних матчів.
Напередодні новорічних свят "Спортпрогноз" анонсує святкову акцію, в рамках якої до середини січня стартовий джекпот в "Спортпрогноз" буде збільшений до 300 тис. грн.
"Починаючи з 936 тиражу і до середини січня, стартовий джекпот в "Спортпрогноз" становитиме 300 тис. гривень! Крок джекпоту - 20 тис. гривень", - повідомили в "М.С.Л.".