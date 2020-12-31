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Футбольные комментаторы вспомнили о джинсе Суркиса, "благодаря которому поднималось солнце"

Киев • УНН

 • 17674 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Известные комментаторы Дмитрий Джулай и Денис Босянок рассказали незаурядную историю из прошлого, передает УНН со ссылкой на эфир Youtube-программы Либеро 20-21.

Футбольные комментаторы вспомнили о джинсе Суркиса, "благодаря которому поднималось солнце"

"2001. Молодежный чемпионат мира в Аргентине. Перед матчем заходят к нам и говорят: "Здесь какой-то факс пришел из Федерации футбола. Надо прочитать". Смотрим мы его и читаем: "Только благодаря Григорию Михайловичу (речь идет о Суркисе, который возглавлял ФФУ с 2000 по 2012 - прим.) сегодня поднялось солнце, только благодаря ему ...", - рассказал Дмитрий Джулай в эфире Youtube-программы Либеро 20 21.

Мы взяли это и просто выбросили в помойку - все, добавил он.

"Мы просто сказали, что сборная готовилась в Нидерландах. Сборы команды, что является обязанностью каждой федерации, превратили в достижение одного человека", - уточнил комментатор.

А Денис Босянок добавил: "Мы это так жестко сделали, что к нам больше не подходили после этого случая. Были только какие-то робкие попытки со стороны".

Напомним, ранее Джулай заявил, что Суркисы сделали много, чтобы у болельщиков "Динамо" исчезли эмоции.

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