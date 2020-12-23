Суркіс зробив багато, щоб в уболівальників "Динамо" зникли емоції - Джулай
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Відомий український коментатор Дмитро Джулай вважає, що кадрові рішення братів Суркісів щодо ФК "Динамо" - це знущання над здоровим глуздом, передає УНН із посиланням на sport.ua.
"Матчі "Динамо" дивлюся. Я ж не за Луческу або Суркіса вболіваю. Справа у тому, що президент "Динамо" зробив багато, щоб в уболівальників зникли емоції. Це стосується не тільки цього сезону. Перед цим, призначати Хацкевича після Реброва - це теж знущання над здоровим глуздом", - сказав Джулай.
Він також прокоментував своє ставлення до тренера столичного клубу Мірчі Луческу.
"Луческу? Так само, як у ситуації із приходом Газзаєва: я чекаю, коли все це закінчиться. Ті ж самі відчуття. Цього не повинно бути", - сказав Джулай.
Нагадаємо, що ультрас "Динамо" звинувачує Суркісів у руйнуванні київського ФК, і називають братів - "ганьбою клубу".
Крім того, власники "Динамо" звинувачуються правоохоронцями у несплаті податків до бюджету України за гравців і трансфери.
Відповідні кримінальні провадження зараз розслідують і в ДФС, і в ДБР.
Також сім'я Суркісів і сам футбольний клуб мають борги й перед державним "Приватом". За оцінками ЗМІ, вони становлять 21,7 млн доларів і 330 млн гривень. Хоча офіційна декларація Григорія Суркіса свідчить про здатність сім'ї погасити цей борг у 100% розмірі.
Експерти з цього приводу зазначають, українська влада просто дозволяє олігархам "жити за рахунок держави".