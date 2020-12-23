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Суркіс зробив багато, щоб в уболівальників "Динамо" зникли емоції - Джулай

Київ • УНН

 • 16226 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Відомий український коментатор Дмитро Джулай вважає, що кадрові рішення братів Суркісів щодо ФК "Динамо" - це знущання над здоровим глуздом, передає УНН із посиланням на sport.ua.

Суркіс зробив багато, щоб в уболівальників "Динамо" зникли емоції - Джулай

"Матчі "Динамо" дивлюся. Я ж не за Луческу або Суркіса вболіваю. Справа у тому, що президент "Динамо" зробив багато, щоб в уболівальників зникли емоції. Це стосується не тільки цього сезону. Перед цим, призначати Хацкевича після Реброва - це теж знущання над здоровим глуздом", - сказав Джулай.

Він також прокоментував своє ставлення до тренера столичного клубу Мірчі Луческу.

"Луческу? Так само, як у ситуації із приходом Газзаєва: я чекаю, коли все це закінчиться. Ті ж самі відчуття. Цього не повинно бути", - сказав Джулай.

Нагадаємо, що ультрас "Динамо" звинувачує Суркісів у руйнуванні київського ФК, і називають братів - "ганьбою клубу".

Крім того, власники "Динамо" звинувачуються правоохоронцями у несплаті податків до бюджету України за гравців і трансфери.

Відповідні кримінальні провадження зараз розслідують і в ДФС, і в ДБР.

Також сім'я Суркісів і сам футбольний клуб мають борги й перед державним "Приватом". За оцінками ЗМІ, вони становлять 21,7 млн ​​доларів і 330 млн гривень. Хоча офіційна декларація Григорія Суркіса свідчить про здатність сім'ї погасити цей борг у 100% розмірі.

Експерти з цього приводу зазначають, українська влада просто дозволяє олігархам "жити за рахунок держави".

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