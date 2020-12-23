Суркис сделал много, чтобы у болельщиков "Динамо" исчезли эмоции - Джулай

"Матчи "Динамо" смотрю. Я не за Луческу или Суркиса болею. Дело в том, что президент "Динамо" сделал много, чтобы у болельщиков исчезли эмоции. Это касается не только этого сезона. Перед этим, назначать Хацкевича после Реброва - это тоже издевательство над здравым смыслом", - сказал Джулай.

Он также прокомментировал свое отношение к тренеру столичного клуба Мирчи Луческу.

"Луческу? Так же, как в ситуации с приходом Газзаева: я жду, когда все это закончится. Те же ощущения. Этого не должно быть", - сказал Джулай.

Напомним, что ультрас "Динамо" обвиняет Суркисов в разрушении киевского ФК, и называют братьев - "позором клуба".

Кроме того, владельцы "Динамо" обвиняются правоохранителями в неуплате налогов в бюджет Украины за игроков и трансферы.

Соответствующие уголовные производства сейчас расследуют и в ГФС, и в ГБР.

Также семья Суркисов и сам футбольный клуб имеют долги и перед государственным "Приватом". По оценкам СМИ, они составляют 21,7 млн долларов и 330 млн гривен. Хотя официальная декларация Григория Суркиса свидетельствует о способности семьи погасить этот долг в 100% размере.

Эксперты по этому поводу отмечают, украинская власть просто позволяет олигархам "жить за счет государства".