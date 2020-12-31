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Футбольні коментатори згадали про джинсу Суркіса, “завдяки якому піднімалося сонце”

Київ • УНН

 • 17674 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Відомі коментатори Дмитро Джулай та Денис Босянок розповіли непересічну історію з минулого, передає УНН з посиланням на ефір Youtube-програми Ліберо 20-21.

Футбольні коментатори згадали про джинсу Суркіса, “завдяки якому піднімалося сонце”

“2001 рік. Молодіжний чемпіонат світу в Аргентині. Перед матчем заходять до нас і кажуть: “Тут якийсь факс прийшов із Федерації футболу. Треба прочитати”. Дивимось ми його і читаємо: “Тільки завдяки Григорію Михайловичу (йдеться про Суркіса, який очолював ФФУ з 2000 по 2012 — прим.) сьогодні піднялось сонце, лише завдяки йому...”, — розповів Дмитро Джулай в ефірі Youtube-програми Ліберо 20-21.

Ми взяли це і просто викинули в смітник — все, додав він.

“Ми просто сказали, що збірна готувалась у Нідерландах. Збори команди, що є обов’язком кожної федерації, перетворили на досягнення однієї людини”, — уточнив коментатор.

А Денис Босянок додав: “Ми це так жорстко зробили, що до нас більше не підходили після цього випадку. Були лише якісь несміливі спроби зі сторони”.

Нагадаємо, раніше Джулай заявив, що Суркіси зробили багато, щоб в уболівальників “Динамо” зникли емоції.

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