Футболистки харьковского клуба с победы 8:0 стартовали в женской Лиге чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Харьковский ФК “Жилстрой-1” с разгромной победы начал выступление в отборочном этапе Лиги чемпионов, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Украины.
Подопечные Валентины Котик начали свое выступление в еврокубке с уверенной победы над мальтийской “Биркиркара”. Чемпионки Украины забили сразу восемь мячей в ворота соперниц: пять — в первом тайме и три — во втором.
В составе “Жилстрой-1” дубли оформили Надежда Кунина и Анна Воронина. В первом тайме также отличились Юлия Шевчук и Дарья Апанащенко, а под занавес матча забили Анна Мозольска и Анна Петрик, которые вышли на замену.
В другом поединке первого тура румынский “Олимпия” вырвала победу у валлийского “Кардифф Цель”. Именно с последним встретится “Жилстрой-1” 10 августа.
Стоит отметить, что в 1/16 финала Лиги чемпионов попадут победители каждой из 10-ти групп, а также две лучшие команды, занявшие вторые места.