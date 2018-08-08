Футболистки харьковского клуба с победы 8:0 стартовали в женской Лиге чемпионов

Подопечные Валентины Котик начали свое выступление в еврокубке с уверенной победы над мальтийской “Биркиркара”. Чемпионки Украины забили сразу восемь мячей в ворота соперниц: пять — в первом тайме и три — во втором.

В составе “Жилстрой-1” дубли оформили Надежда Кунина и Анна Воронина. В первом тайме также отличились Юлия Шевчук и Дарья Апанащенко, а под занавес матча забили Анна Мозольска и Анна Петрик, которые вышли на замену.

В другом поединке первого тура румынский “Олимпия” вырвала победу у валлийского “Кардифф Цель”. Именно с последним встретится “Жилстрой-1” 10 августа.

Стоит отметить, что в 1/16 финала Лиги чемпионов попадут победители каждой из 10-ти групп, а также две лучшие команды, занявшие вторые места.