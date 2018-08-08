Футболістки харківського клубу з перемоги 8:0 стартували у жіночій Лізі чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Харківський ФК “Житлобуд-1” із розгромної перемоги розпочав виступ у відбірному етапі Ліги чемпіонів, інформує УНН з посиланням на прес-службу Федерації футболу України.
Підопічні Валентини Котик розпочали свій виступ в єврокубку з упевненої перемоги над мальтійською “Біркіркарою”. Чемпіонки України забили одразу вісім м’ячів у ворота суперниць: п’ять — у першому таймі й три — у другому.
У складі “Житлобуду-1” дублі оформили Надія Куніна і Анна Вороніна. У першому таймі також відзначилися Юлія Шевчук і Дар’я Апанащенко, а під завісу матчу забили Анна Мозольска і Анна Петрик, які вийшли на заміну.
В іншому поєдинку першого туру румунська “Олімпія” вирвала перемогу у валлійського “Кардіфф Мету”. Саме з останнім зустрінеться “Житлобуд-1” 10 серпня.
Варто відзначити, що до 1/16 фіналу Ліги чемпіонів потраплять переможці кожної з 10-ти груп, а також дві найкращі команди, які посядуть другі місця.