Футболисты юношеской сборной Украины одержали первую победу в элит-раунде Евро-2018

Начало оказался не очень удачным для украинцев, которые пропустили уже на 12-й минуте. Но потом “сине-желтые” продемонстрировали характер. Еще в первом тайме форвард “УФК-Карпаты” Даниил Сикан сравнял счет, забив свой второй мяч на турнире. А после перерыва полузащитник “Шахтера” Михаил Мудрик принес сборной Украины победу — 2:1.

Этот выигрыш значительно улучшил шансы “сине-желтых” пробиться в финальную часть Евро-2018 (U-17) — 4 очка и лидерство со сверстниками из Испании.

Стоит отметить, что следующий поединок наши соотечественник проведут 27-го марта против аутсайдера квартета Чехов (0 очков).