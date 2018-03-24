Футболісти юнацької збірної України здобули першу перемогу в еліт-раунді Євро-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Юнацька збірна України (футболісти не старші 2001 року народження) у другому турі еліт-раунду (другий етап відбору) Євро-2018 виграла у збірної Сербії, інформує УНН з посиланням на Федерацію футболу України.
Початок матчу виявився не дуже вдалим для українців, які пропустили вже на 12-й хвилині. Але потім “синьо-жовті” продемонстрували характер. Ще в першому таймі форвард “УФК-Карпати” Данило Сікан зрівняв рахунок, забивши свій другий м’яч на турнірі. А після перерви півзахисник “Шахтаря” Михайло Мудрик приніс збірній України перемогу — 2:1.
Цей виграш значно покращив шанси “синьо-жовтих” пробитися до фінальної частини Євро-2018 (U-17) — 4 очки і лідерство з однолітками із Іспанії.
Варто зазначити, що наступний поєдинок наші співвітчизник проведуть 27-го березня проти аутсайдеру квартету Чехів (0 очок).