Футболисты "Львову" упустили победу в матче 17 тура УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В одном из двух противостояний игрового дня 17-го тура чемпионата Украины по футболу “Мариуполь” отправился в гости к ФК “Львов”, передает корреспондент УНН.
Старт игры оказался в пользу львовян. На 6 минуте подачу Западни на ближней штанге замкнул бразильский форвард Дуарте. Затем приазовцы сравняли цифры — Пихалёнок решился на удар со штрафного, мяч задел голову игрока в стенке и отправился в угол ворот.
В середине тайма полузащитника Тейлора сбили в штрафной зоне, и как следствие 11-метровый реализовал Воронин. Только на 80 минуте мариупольцы завоевали одно очко благодаря голу Вакулы — 2:2.
Заметим, что “Львов” получили третью подряд ничью в чемпионате и с 20-ю пунктами идут 8-ми. “Мариуполь” имеет 4 очка больше и находятся на 6 строчке.