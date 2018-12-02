Футболісти "Львову" втратили перемогу у матчі 17 туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. В одному з двох протистоянь ігрового дня 17-го туру чемпіонату України з футболу “Маріуполь” відправився в гості до ФК “Львів”, передає кореспондент УНН.
Старт гри виявився на користь львів’ян. На 6 хвилині подачу Западні на ближній стійці замкнув бразильський форвард Дуарте. Потім приазовці зрівняли цифри — Піхальонок наважився на удар зі штрафного, м’яч зачепив голову гравця у стінці та відправився в кут воріт.
В середині тайму півзахисника Тейлора збили в штрафній зоні, і як наслідок 11-метровий реалізував Воронін. Тільки на 80 хвилині маріупольці здобули одне очко завдяки голу Вакули — 2:2.
Зауважимо, що “Львів” одержали третю поспіль нічию в чемпіонаті і з 20-ма пунктами йдуть 8-ми. “Маріуполь” має на 4 очки більше і знаходяться на 6 сходинці.